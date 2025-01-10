Утечка бензина произошла на АНПЗ
Ситуацию прокомментировали на предприятии.
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
137Фото: t.me/amoz_anpz
Бензин разлился на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Видео последствий происшествия появилось в Сети. Пресс-служба АНПЗ прокомментировала инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
"Обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке №33. Ответственными службами приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. Ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента", - заявили на предприятии.
в ТОО АНПЗ заверили, что произошедшее не повлияет на объём отгрузки нефтепродукта.
Завод работает в штатном режиме.
Видео: t.me/Petro_council
Видео: t.me/Petro_council
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