  • 10 Января, 17:11
  • BAIGENEWS

Утечка бензина произошла на АНПЗ

Ситуацию прокомментировали на предприятии.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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t.me/amoz_anpz Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: t.me/amoz_anpz

Бензин разлился на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Видео последствий происшествия появилось в Сети. Пресс-служба АНПЗ прокомментировала инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

"Обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке №33. Ответственными службами приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. Ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента", - заявили на предприятии.

в ТОО АНПЗ заверили, что произошедшее не повлияет на объём отгрузки нефтепродукта.

Завод работает в штатном режиме.

Видео: t.me/Petro_council
Видео: t.me/Petro_council

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