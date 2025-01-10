Бензин разлился на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Видео последствий происшествия появилось в Сети. Пресс-служба АНПЗ прокомментировала инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

"Обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке №33. Ответственными службами приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. Ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента", - заявили на предприятии.

в ТОО АНПЗ заверили, что произошедшее не повлияет на объём отгрузки нефтепродукта.

Завод работает в штатном режиме.