Усыпанная пешеходными знаками улица появилась в Атырау
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Необычная улица с более ста пешеходными знаками появилась в пригороде Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
Речь идёт об улице пригородного села Еркынкала-2.
"Каждый стоящий здесь дорожный знак был указан в проектно-сметной документации, поэтому подрядная компания установила их согласно документам. С их стороны всё сделано правильно. Работа всё ещё продолжается. В завершение будут нарисованы специальные полосы. Потом мы примем данный объект", – разъяснил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автодорог Куанышбек Кабдыгали.
Однако жители такой заботе со стороны властей не сильно рады.
"Эти знаки на каждом шагу, но на проезжей части дороги нет "зебры". Поэтому машины несутся, игнорируя пешеходов. По идее, улица носит название "шестая улица", но мы все называем её "пешеходной". Нам эти знаки не нужны, вместо них пусть сделают "лежачих полицейских", от них хоть толк есть. А сейчас эти знаки просто бесполезны, к тому же смех вызывают", – говорит одна из жительниц села Еркынкала-2 Сауле Ескаирова.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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