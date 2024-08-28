Усыпанная пешеходными знаками улица появилась в Атырау

Необычная улица с более ста пешеходными знаками появилась в пригороде Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Речь идёт об улице пригородного села Еркынкала-2.

"Каждый стоящий здесь дорожный знак был указан в проектно-сметной документации, поэтому подрядная компания установила их согласно документам. С их стороны всё сделано правильно. Работа всё ещё продолжается. В завершение будут нарисованы специальные полосы. Потом мы примем данный объект", – разъяснил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автодорог Куанышбек Кабдыгали.

Однако жители такой заботе со стороны властей не сильно рады.