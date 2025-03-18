В Сети появилось видео с захватывающими кадрами Устюртского природного заповедника, снятыми с высоты птичьего полета, передает BaigeNews.kz.

Ролик был опубликован на официальном Instagram-аккаунте заповедника @ustirt_kz и мгновенно привлек внимание зрителей благодаря своей живописной красоте.

"Впадина Карын-Жарык – сокровище Устюртского заповедника", – так описывается одно из уникальных мест заповедника в посте.

Видео, снятое с помощью дрона, стало настоящим визуальным шедевром, погружая зрителей в атмосферу уединенной природной красоты.

Автор впечатляющих кадров – Н.А. Жалғасов, который с помощью дроновой съемки передал всю величественность и уникальность природы этого места.

Заповедник, расположенный на территории Мангистауской области, занимает площадь порядка 223 тысяч гектаров, и его разнообразие рельефа и флоры делает его важнейшим природным объектом.

Устюртский заповедник известен не только своей природой, но и разнообразием живых существ. Здесь зарегистрировано 403 вида растений, 32 вида млекопитающих, 166 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных. Многие из этих видов занесены в Красную книгу Казахстана.