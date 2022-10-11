Уступку депозитов между родственниками клиенты Отбасы банка могут сделать онлайн

Фото: Отбасы банк

Уступить депозит на безвозмездной основе близкому родственнику клиенты Отбасы банка (дочерняя организация холдинга Байтерек) теперь могут в мобильном приложении Otbasy bank, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Уступка депозита супругу, родителям или своим детям – распространенная услуга в Отбасы банке, сообщила пресс-слубжа банка. Ежемесячно проводится порядка 6 000 подобных операций. Ранее для этого клиенту банка нужно было прийти в отделение вместе с родственником, которому уступался депозит и потратить на это несколько часов.

Сейчас уступка депозита в приложении Otbasy bank занимает 5-10 минут.

Воспользоваться этой услугой онлайн могут следующие категории родственников: супруг (супруга), родители (родитель), дети, братья и сестры (полнородные и неполнородные). Уступку в режиме онлайн можно оформить только по депозитам, которые были открыты в Отбасы банке после 01.11.2016 года. Если депозит открыт ранее этого срока, то нужно обратиться в отделение банка. Также уступка допускается при наличии на счете накоплений, в сумме не менее 50 МРП (в 2022 г. это 159 000 тенге).

Чтобы воспользоваться услугой, в главном меню мобильного приложения Otbasy bank пользователь, который уступает свой депозит, должен выполнить следующие шаги:

- выбрать пункт "Операции", а затем подпункт "Депозиты";

- в появившемся списке операций выбрать пункт "Уступка безвозмездная";

- пройти автоматическую проверку на ограничения;

- выбрать депозит и ознакомиться с условиями уступки;

- нажав кнопку "продолжить", перейти на следующий шаг и выбрать близкого родственника, которому планируется уступить депозит;

- подтвердить родство. Проверка осуществляется через запрос в Государственное кредитное бюро (ГКБ). Дополнительные документы вкладывать не нужно;

- дать свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных третьим лицам;

- подписать заявление на изменение данных клиента и заявление о подтверждении родственных связей;

- ввести одноразовый пароль, пришедший в SMS-сообщении.

После этих шагов запрос на согласие принять уступку депозита отправляется родственнику. Его можно будет увидеть, также зайдя в мобильное приложение.

Принимающая сторона там же подписывает согласие на проверку данных, вводит одноразовый пароль, пришедший ему в SMS-сообщении.

Затем клиент, который уступает депозит, в мобильном приложении повторно даёт согласие и подписывает заявление на уступку прав.

В уступке через мобильное приложение Otbasy bank не могут участвовать:

Дедушка, бабушка, внуки, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, третьи лица, имеющие общих родственников. Для уступки депозита они должны обратиться в отделение банка;

2.Доверенные лица, поручители, опекуны. Для уступки депозита они должны обратиться в отделение банка;

Клиенты банка, по счетам которых имеются решения или распоряжения уполномоченных государственных органов и должностных лиц о приостановлении расходных операций по счету, требования третьих лиц об изъятии денег со счета, арест на средства, находящиеся на счете;

Клиенты, у которых имеется налоговая задолженность, задолженность по социальным платежам, а также, если клиент числится как бездействующий налогоплательщик;

Нерезиденты (иностранцы, лица без гражданства). Уступку через мобильное приложение также нельзя осуществить по договорам о ЖСС несовершеннолетних вкладчиков и воспитанников детских домов/домов юношества. Нельзя уступить депозит, имеющий признак спонсорских взносов, депозиты "Арнау" и "Жас отбасы", специальные вклады с жилищными выплатами, вклады с ЕПВ, вклады, которые находятся в залоге по промежуточным и предварительным займам, а также депозиты, выставленные на продажу с помощью онлайн-уступки.

Безвозмездная уступка депозита онлайн доступна в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по времени Астаны.