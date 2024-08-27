Устроившую дебош в аэропорту женщину осудили в Астане

Дело в отношении женщины, умышленно повредившей монитор в аэропорту Алматы, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания правонарушитель вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Однако арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано совершение правонарушения впервые, признание вины, наличие трёх несовершеннолетних детей.

"Постановлением суда Х. признана виновной в совершении правонарушения с назначением адмвзыскания в виде штрафа в размере 20 МРП", - сообщили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры, по вине авиакомпании опоздавшие на свой рейс, разгромили стойку регистрации в аэропорту Алматы.