Устроившую дебош в аэропорту женщину осудили в Астане
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Дело в отношении женщины, умышленно повредившей монитор в аэропорту Алматы, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе заседания правонарушитель вину признала полностью и раскаялась в содеянном.
Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Однако арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано совершение правонарушения впервые, признание вины, наличие трёх несовершеннолетних детей.
"Постановлением суда Х. признана виновной в совершении правонарушения с назначением адмвзыскания в виде штрафа в размере 20 МРП", - сообщили в суде.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что пассажиры, по вине авиакомпании опоздавшие на свой рейс, разгромили стойку регистрации в аэропорту Алматы.
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