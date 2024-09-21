Устроивших стрельбу в лаундж-баре "Мята" разыскивают полицейские в Алматы

В Алматы ищут мужчин, устроивших стрельбу в лаундж-баре "Мята" по улице Жандосова, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, в кальянной случился конфликт, перешедший в стрельбу. Очевидцы пишут, что один из участников инцидента ранен — он покинул заведение при помощи своих друзей.