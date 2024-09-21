Устроивших стрельбу в лаундж-баре "Мята" разыскивают полицейские в Алматы
Сегодня, 21:07
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Сегодня, 21:07Сегодня, 21:07
154Фото: msn.com
В Алматы ищут мужчин, устроивших стрельбу в лаундж-баре "Мята" по улице Жандосова, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, в кальянной случился конфликт, перешедший в стрельбу. Очевидцы пишут, что один из участников инцидента ранен — он покинул заведение при помощи своих друзей.
"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми", – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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