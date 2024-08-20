Устроивших погром в аэропорту Алматы клиентов Fly Arystan ждёт наказание

Найдены пассажиры, ставшие зачинщиками потасовки в аэропорту Алматы. Мужчину и женщину накажут за мелкое хулиганство и порчу чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества. Собранный материал будет направлен в суд. В случае установления причинения авиакомпании FlyArystan ущерба, сумма которого превышает 200 МРП, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности по статье 202 УК РК - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщил и. о. начальника линейного отдела полиции в аэропорту Алматы Галым Имангалиев.

ЧП случилось накануне. Возмущённые клиенты авиакомпании устроили погром у стойки регистрации. Разгневанные люди кричали на супервайзеров и крушили технику.

Пассажиры опоздали на самолёт по вине авиакомпании FlyArystan. Изначально они получили SMS-оповещение о переносе своего рейса. Однако позже им снова пришло уведомление, что вылет планируется раньше. В итоге многие не успели на посадку.

Транспортные полицейские нашли двух нарушителей, которые разбили монитор в зоне регистрации. Теперь 31-летней женщине и 55-летнему мужчине грозит крупный штраф либо арест до 15 суток.

В авиакомпании объяснили, что в системе произошёл технический сбой. Авиаперевозчик оформил возврат денег и в качестве компенсации перечислил клиентам по 50 тысяч тенге.