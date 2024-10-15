Устроивших беспредел на дороге водителей оштрафовали в Туркестане

Водителей кортежа без номеров, устроивших беспредел на дорогах, оштрафовали в Туркестане. Машины забрали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При наблюдении за камерами Центра оперативного управления около 3:00 ночи полицейские зафиксировали серьёзные правонарушения со стороны водителей нескольких транспортных средств. На пересечении улиц Майкотова и Алматы более десяти автомобилей Lexus RX330, Hyundai Elantra, Daewoo Nexia, Lada, ВАЗ-2114 без государственных регистрационных номеров, двигались кортежем по проезжей части. Об этом сразу же сообщили ближайшему наряду патрульной полиции.

Прибывший на место происшествия автоэкипаж потребовал водителей остановиться. Но они не подчинились.

На помощь последовал ещё один наряд. Лишь тогда правонарушителей удалось остановить.