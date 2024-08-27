Устроившего беспредел на дороге подростка оштрафовали в Алматы

В Алматы нашли и оштрафовали 16-летнего подростка, который разъезжал по городу и грубо нарушал правила дорожного движения. Автомобиль отправили на штрафстоянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Юноша за рулём дорогого автомобиля разгневал казахстанцев. Шофёр вёл себя самоуверенно: пересекал двойную сплошную, выезжал на встречную полосу, превышал скоростной режим.

Видео появилось в соцсетях.

Нарушителем оказался подросток. Малолетнего горе-водителя оштрафовали на 55 тысяч тенге. За сына пришлось отвечать и его родителям. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию мать должна будет заплатить 36 тысяч тенге.