Устроившего беспредел на дороге подростка оштрафовали в Алматы
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
31Фото: baigenews.kz
В Алматы нашли и оштрафовали 16-летнего подростка, который разъезжал по городу и грубо нарушал правила дорожного движения. Автомобиль отправили на штрафстоянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Юноша за рулём дорогого автомобиля разгневал казахстанцев. Шофёр вёл себя самоуверенно: пересекал двойную сплошную, выезжал на встречную полосу, превышал скоростной режим.
Видео появилось в соцсетях.
Нарушителем оказался подросток. Малолетнего горе-водителя оштрафовали на 55 тысяч тенге. За сына пришлось отвечать и его родителям. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию мать должна будет заплатить 36 тысяч тенге.
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