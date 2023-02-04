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Сегодня, 13:17
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211Фото: Instagram/kokshetauasia
Устроилась на работу и пропала: акмолинские полицейские нашли потерявшуюся женщину
Женщину, пропавшую в Кокшетау, отыскали акмолинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Заявление с просьбой оказать содействие в поиске 40-летней Натальи Кордюченко поступило в городское управление полиции 1 февраля. По словам дочери, 31 января рано утром мама выехала на такси в Кокшетау, чтобы устроиться на работу, однако, с тех пор о местонахождении женщины ничего не известно. 3 февраля оперативники нашли Наталью Кордюченко на одной из улиц Кокшетау живой и здоровой. Оказалось, что она осталась без средств связи", — расскзали в полиции.
В настоящее время женщина находится со своими родными.
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