Устроилась на работу и пропала: акмолинские полицейские нашли потерявшуюся женщину

Женщину, пропавшую в Кокшетау, отыскали акмолинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Заявление с просьбой оказать содействие в поиске 40-летней Натальи Кордюченко поступило в городское управление полиции 1 февраля. По словам дочери, 31 января рано утром мама выехала на такси в Кокшетау, чтобы устроиться на работу, однако, с тех пор о местонахождении женщины ничего не известно. 3 февраля оперативники нашли Наталью Кордюченко на одной из улиц Кокшетау живой и здоровой. Оказалось, что она осталась без средств связи", — расскзали в полиции.