Устроил стрельбу в многоэтажке: мужчине вынесли приговор

Наказание в виде лишения свободы сроком на три года получил житель Усть-Каменогорска, открывший огонь в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в своей квартире. Как оказалось, он хранил дома гладкоствольное ружье и нарезную винтовку. В ходе стрельбы мужчина повредил дверь и мебель в соседней квартире.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.