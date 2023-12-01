Устроил стрельбу в многоэтажке: мужчине вынесли приговор
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
98Фото: inbusiness.kz
Наказание в виде лишения свободы сроком на три года получил житель Усть-Каменогорска, открывший огонь в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в своей квартире. Как оказалось, он хранил дома гладкоствольное ружье и нарезную винтовку. В ходе стрельбы мужчина повредил дверь и мебель в соседней квартире.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
"Также подсудимого лишили права в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска.