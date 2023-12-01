  • 1 Декабря, 17:00
  • BAIGENEWS

Устроил стрельбу в многоэтажке: мужчине вынесли приговор

Сегодня, 16:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
inbusiness.kz Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
98
Фото: inbusiness.kz

Наказание в виде лишения свободы сроком на три года получил житель Усть-Каменогорска, открывший огонь в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в своей квартире. Как оказалось, он хранил дома гладкоствольное ружье и нарезную винтовку. В ходе стрельбы мужчина повредил дверь и мебель в соседней квартире.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

"Также подсудимого лишили права в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска.

Наверх