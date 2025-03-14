Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на Национальном курултае в Бурабае вновь продемонстрировал стремление к последовательным реформам, ориентированным на интересы граждан и потребности времени. Такое мнение выразил директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев. Эксперт отметил основные тезисы в речи президента на четвертом заседании Нацкурултая и оценил их значение для Казахстана, передает BaigeNews.kz.

- Алибек Тимитаевич, как бы вы в целом охарактеризовали выступление главы государства на четвертом заседании Национального курултая в Бурабае?

- Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на Курултае вновь продемонстрировал стремление к последовательным реформам, ориентированным на интересы граждан и потребности времени. За внешне разноплановыми темами — от налоговой политики до ведения соцсетей — можно увидеть единую логику развития государства, где социальные обязательства, экономический рост и правовая культура должны идти рука об руку.

- Глава государства на курултае представил свое видение по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе. Какие важные месседжи президента вы бы здесь отметили?

- Во-первых, Президент уделил большое внимание необходимости укрепления бюджета, в первую очередь за счёт усовершенствования налоговой системы. Речь идёт, в частности, о повышении НДС, который, несмотря на всю свою непопулярность у потребителей, признаётся одним из эффективных источников пополнения госказны. Токаев подчёркивает, что, будучи социальным государством, Казахстан должен иметь надёжную финансовую базу для финансирования образования, здравоохранения и прочих социальных программ. Однако на фоне обсуждения такого шага особенно остро встаёт вопрос разъяснительной работы с населением: люди должны понимать, каким образом повышение НДС отразится на уровнях цен и почему это необходимо для дальнейшего развития страны. В противном случае любой фискальный шаг рискует усилить социальное напряжение, да и бизнесу важно получить ясные правила игры, чтобы не возникало дополнительной неопределённости.

В то же время президент обращает внимание на существующий "налоговый офшор" внутри страны: многочисленные льготы и лазейки, позволяющие отдельным группам предпринимателей уходить от налогов, порождают неравные условия конкуренции. Одним из ярких примеров стало повсеместное "дробление" бизнеса — практика, когда предприниматель регистрирует несколько мелких юридических лиц, используя льготные режимы и уходя таким образом от большей части налоговой нагрузки. По словам Касым-Жомарта Токаева, противодействовать подобным схемам должны совместно правительство и парламент. Они должны создать инструменты, позволяющие отслеживать реальную взаимосвязь между компаниями, но при этом не чинить препятствий добросовестному малому и среднему бизнесу. Это вполне логично, ведь МСБ играет ключевую роль в создании рабочих мест и способствует диверсификации экономики.

- Президент поставил точку в еще одной дискуссии о переходе на единый часовой пояс, призвав не политизировать этот вопрос. Как вы прокомментируете его слова?

- Примечательный момент — призыв к максимально прозрачной и понятной коммуникации с обществом. Например, решение о введении единого часового пояса, хотя и вызывает у некоторых граждан тревогу, опирается на управленческие и экономические расчёты. Опыт показывает, что в странах с обширной территорией единое время зачастую помогает сократить затраты на логистику и упрощает многие бизнес-процессы. При этом важно подчеркнуть административный характер такой реформы и не допустить её политизации, а также заранее провести разъяснительную кампанию, чтобы переход не стал источником недопонимания.

В своём выступлении Токаев также затронул вопрос этики коммуникаций в социальных сетях, отметив рост числа оскорблений и распространения заведомо ложной информации. По мнению президента, борьба с киберхулиганством должна осуществляться в рамках международно признанных стандартов, позволяющих, с одной стороны, защищать граждан от клеветы, а с другой — не ущемлять свободу слова. При этом экспертное сообщество обращает особое внимание на необходимость медиаобразования и повышения цифровой грамотности населения: без этого любые запретительные меры будут работать лишь частично и могут вызвать негативную реакцию в обществе.

- Глава государства обратил внимание на необходимость изменения подходов в системе образования. По вашему мнению, какую цель преследует инициатива президента Токаева по запуску единой программы "Дети Казахстана"?

- Нельзя не отметить социально значимый блок в речи президента, связанный с профилактикой семейно-бытового насилия и воспитанием детей. Касым-Жомарт Токаев призвал представителей местных властей и общественных деятелей уделять больше внимания этим вопросам, а также предложил объединить все меры в рамках единой программы "Дети Казахстана". Ключевым моментом здесь является мысль о том, что образование и воспитание должны идти рука об руку. Ранее упор делался в основном на обучении и достижении академических результатов, в то время как воспитательная компонента оставалась вне системной координации. Теперь же предполагается, что единая программа позволит избежать разрозненности и повысить эффективность социальной защиты детей.

Дополняет общую картину заявления о необходимости дальнейшей оптимизации государственных программ и комплексных планов, срок действия которых истекает. Некоторые документы будут продлены, другие — приостановлены или вовсе закрыты. Подобный подход, с точки зрения экспертов, поможет Правительству сфокусироваться на приоритетных проектах и не распылять ресурсы.

Подводя итог, выступление президента Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае можно охарактеризовать как комплексное, затрагивающее широкий спектр вопросов — от фискальных мер до этики поведения в цифровом пространстве. Центральный лейтмотив — добиться устойчивого развития через системные реформы, разумно балансируя между фискальными потребностями и интересами общества. На первый план выходит прозрачность и понимание каждым гражданином логики принимаемых решений. Только в этом случае, как подчёркивает глава государства, масштабные перемены смогут получить поддержку населения и укрепить социально-экономические основы Казахстана.