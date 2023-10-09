Уставший стоять в очереди мужчина угрожал взорвать почту

В Москве пьяный безработный попытался взять в заложники посетителей почтового отделения, угрожая ключом от квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

59-летний Александр, уроженец Сыктывкара, пришёл в отделение почты, чтобы отправить посылку домой. Устав стоять в длинной очереди, он начал агрессивно просить сотрудников поторопиться. Когда посетители сделали ему замечание, он рассвирепел и стал угрожать, что всех взорвёт.

Несколько человек попытались выйти из здания, но Александр встал у дверей, начал размахивать длинным ключом от квартиры и какое-то время никого не выпускал, продолжая угрожать взрывом. Сотрудники почты вызвали полицию. Взрывчатки у мужчины не обнаружили. Его доставили в отделение полиции. По факту действий посетителя почты проводится проверка.