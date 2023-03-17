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Устав ждать властей, сельчане сами построили мост через Иртыш в Павлодарской области
Жители села Северное в Павлодарской области остались без моста и, устав ждать милости властей, собрали деньги, нарисовали схему, купили металл, сварили и установили конструкцию через рукав Иртыша, передаёт BaigeNews.kz.
По словам одного из сельчан, обратившегося в СМИ, акимат обещал дать на работу 10 миллионов тенге. Но помощи люди так и не увидели. А им для хозяйственных нужд мост был остро необходим, ждать не могли.
В акимате Павлодарской области прокомментировали ситуацию, отметив, что в декабре 2022 года администрацией Северного сельского округа подана заявка на проведение госзакупок по текущему ремонту моста в селе Северное.
"По результатам рассмотрения заявок и в соответствии с протоколом итогов №9294441-ОК1 от 02.03.2023 года определён победитель государственных закупок ТОО "BS-Stroy Company". 13.03.2023 года между заказчиком ГУ "Аппарат акима Северного сельского округа" и поставщиком ТОО "BS-Stroy Company" заключён договор на выполнение работ по текущему ремонту моста на сумму 10 110 000 тенге", - сообщили в акимате.
В администрации в курсе, что вопрос ремонта моста через реку Иртыш обсуждался жителями села Северное на сходе в ноябре 2022 года.
"Жителями села и сельхозтоваропроизводителями округа было принято решение установить новую конструкцию рядом со старым мостом до момента проведения всех необходимых процедур государственных закупок услуг по ремонту старого моста и проведения ремонтных работ в летний период. Акиматом сельского округа был выделен земельный участок для проведения данных работ. Работы проведены силами сельхозтоваропроизводителей округа", - заключили в акимате.
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