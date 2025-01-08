Ювелирные украшения и игровая приставка пропали из квартиры астанчанина после установки пластиковых окон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские выяснили, что потерпевший нашел фирму по замене окон через Интернет. Сначала сотрудники замерили окна, а затем, когда заказ был готов, попросили хозяина квартиры освободить помещение и собрать имущество в одну комнату.

Владелец жилья оставил рабочим ключи и ушёл из дома. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил игровую приставку и пять золотых колец, после чего беспрепятственно покинул квартиру.

Сотрудниками криминальной полиции района "Сарыарка" задержан 31-летний подозреваемый. Его водворили в изолятор временного содержания. Сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге. По факту возбуждено уголовное дело. Вещдоки изъяты и возвращены владельцу.