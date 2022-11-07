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Установлены предельные размеры пожертвований в избирательные фонды в РК Сегодня, 15:53
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Установлены предельные размеры пожертвований в избирательные фонды в РК

В Казахстане законодательно установили предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Сделано это для недопущения влияния отдельных лиц на ход выборов.

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#выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:53
90
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