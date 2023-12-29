Установлены лимиты по программе ипотечного кредитования "7-20-25"

Лимиты на 2024 год установили по программе ипотечного кредитования "7-20-25", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Лимит на 2024 год остался неизменным - 100 миллиардов тенге, по 25 миллиардов тенге в каждом квартале. Такое поквартальное распределение позволит охватить льготным кредитованием граждан, которые планируют приобретение жилья в разные периоды года", - уточнили в Нацбанке.