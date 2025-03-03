Ситуацию прокомментировал директор департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка РК Олжас Кубенбаев.

"Мера вводится в отношении кредитования населения. КБК установлен в размере 2% от риск-взвешенных активов в сегменте кредитования населения. Банки второго уровня начнут выполнять данное требование с 1 апреля 2026 года. Таким образом, им предоставлен переходный период сроком 12 месяцев для накопления капитала и выполнения требований к новому секторальному КБК", - заявил он.

Требование вводится для банков в дополнение к действующим нормативам достаточности.

"В настоящее время состояние банковского сектора оценивается как стабильное с существенным запасом ликвидности, высоким качеством кредитного портфеля, адекватным уровнем капитала и устойчивыми показателями прибыльности. Однако при этом наблюдаются признаки перегрева в кредитовании населения, о чём свидетельствуют быстрые темпы роста розничного кредитного портфеля банков, в том числе по сравнению с другими направлениями кредитования", - отметил представитель Нацбанка.

В течение последних трёх лет кредитование населения росло в среднем на 27% в год, в то время как темпы роста кредитования бизнеса, с учётом в том числе индивидуальных предпринимателей, составляли 17%. Основной вклад в рост кредитования населения продолжает вносить потребительское кредитование, которое в среднем росло по 31% в год.

Другим показателем, широко используемым в международной практике для выявления признаков перегрева в кредитовании, является отклонение соотношения кредитов к ВВП от своего долгосрочного тренда, или так называемый ГЭП кредитов к ВВП. Переход данного показателя в положительную зону, как правило, свидетельствует о накоплении системных рисков с учетом восходящей фазы кредитного цикла.

В Казахстане по предварительным данным прошлого года ГЭП кредиты к ВВП составил 2,3%, при этом для сегмента кредитования населения этот параметр оценивается на уровне 6,8%.

"Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует активировать общий КБК при превышении по данному параметру порога в 2%. В связи с чем, с учётом международного опыта решено рассмотреть возможность применения контрциклического буфера на уровне отдельных сегментов кредитования. Секторальный КБК является модификацией общего контрциклического буфера капитала, рекомендованного Базельским комитетом в качестве макропруденциального инструмента для снижения системных рисков. КБК и его модификации позволяет банкам накопить "подушку безопасности" в благоприятные периоды и в последующем использовать её в период нестабильности. Оба инструмента направлены на снижение рисков перегрева: КБК – общего кредитования, секторальный КБК – отдельных сегментов кредитования", - отметили в Нацбанке.

КБК и его модификации активированы более чем в 20 европейских странах, в Грузии, Армении, России, а также в некоторых азиатских странах.

В Нацбанке считают, что формирование секторального КБК повысит устойчивость банковского сектора к потенциальным кризисным явлениям в будущем. При этом высокие показатели прибыльности, а также предоставленный переходный период позволят банкам обеспечить выполнение требований по секторальному КБК за счет внутренних источников.