Установлено местоположение рухнувшего вертолёта президента Ирана
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Установлено точное местоположение вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жёсткую посадку у города Верзеган близ ирано-азербайджанской границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA.
"Установлено точное место крушения вертолёта президента Раиси. Кабмин Ирана провёл экстренное заседание после крушения вертолёта", – сообщает IRNA.
По данным СМИ, причиной инцидента мог стать туман.
Борт президента сопровождали ещё два вертолёта, пишет ren.tv. Вместе с Раиси летели губернатор Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян.
В этот день Раиси на вертолёте возвращался из Азербайджана, где вместе с лидером страны Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии открытия плотины на реке Арас.