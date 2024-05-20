Установлено местоположение рухнувшего вертолёта президента Ирана

Установлено точное местоположение вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жёсткую посадку у города Верзеган близ ирано-азербайджанской границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA.

"Установлено точное место крушения вертолёта президента Раиси. Кабмин Ирана провёл экстренное заседание после крушения вертолёта", – сообщает IRNA.

По данным СМИ, причиной инцидента мог стать туман.

Борт президента сопровождали ещё два вертолёта, пишет ren.tv. Вместе с Раиси летели губернатор Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян.

В этот день Раиси на вертолёте возвращался из Азербайджана, где вместе с лидером страны Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии открытия плотины на реке Арас.