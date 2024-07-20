Установлена личность мужчины, тело которого нашли на руднике "Майкаинзолото"

Установлена личность мужчины, тело которого нашли на руднике АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью 4 января 2024 года недалеко от рудника "Майкаинзолото" под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке.

Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля.

"По найденому жетону и одежде установлено, что нашли тело 36-летнего заместителя командира взвода спасателей Айдоса Шаймердена. Выражаю глубокие соболезнования родителям Айдоса, его супруге Нурсулу, а также всем родным и близким. Как вы знаете, в первый день трагедии были найдены тела двух спасателей – Саркыта Берліқана и Олега Тышкевич. Теперь родные смогут предать земле и Айдоса Шаймерден, приклониться в молитве. Марқұмға иман байлығын берсін", – написал аким Павлодарской области Асаин Байханов в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что пока не найдено тело 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова. И выразил надежду, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат.