Жители Атырау недоумевают, зачем на набережной устанавливают изношенные скамейки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Видео с места события разлетелось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение. Пользователи предположили, что старую мебель просто вернули на место без обновления.

В городском акимате пояснили, что скамейки и урны действительно не новые, но проходят реставрацию. Работы выполняет предприятие "АрнаулыАвтоБаза".

"Проводится восстановление уличной мебели: покраска, повторная сварка ослабленных металлических деталей. После этого скамейки возвращаются на прежние места", – сообщили в акимате.

По словам властей, таким образом осуществляется плановое обновление без закупки новой продукции.