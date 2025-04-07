Установка изношенных скамеек на набережной возмутила атыраусцев
Выяснилось, что скамейки и урны не новые и проходят реставрацию.
Сегодня, 06:22
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Сегодня, 06:22Сегодня, 06:22
194Фото: azh.kz
Жители Атырау недоумевают, зачем на набережной устанавливают изношенные скамейки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Видео с места события разлетелось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение. Пользователи предположили, что старую мебель просто вернули на место без обновления.
В городском акимате пояснили, что скамейки и урны действительно не новые, но проходят реставрацию. Работы выполняет предприятие "АрнаулыАвтоБаза".
"Проводится восстановление уличной мебели: покраска, повторная сварка ослабленных металлических деталей. После этого скамейки возвращаются на прежние места", – сообщили в акимате.
По словам властей, таким образом осуществляется плановое обновление без закупки новой продукции.
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