"Установили, дальше что?" - МИД РК прокомментировал установление казахских юрт в Украине

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МИД РК прокомментировал установление казахских юрт в разрушенных городах Украины, передает BaigeNews.kz. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что посольство Казахстана в Украине не имеет к этому отношения.

"Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили, дальше что? Юрта - это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается. Легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украиноскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Это частная инициатива бизнесменов. И вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев,большая диаспора. Также есть казахская диаспора в Украине. Они между собой общаются, есть межнациональные браки, друзья, родственники, и один народ помогает другому народу. В этом нет никакой проблемы. Посольство в этом процессе не участвовало", - сообщил Смадияров.

Он добавил, что Казахстан гордится тем, что у нас есть юрта.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала министерство иностранных дел РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в трагически известном украинском городе Буче. Захарова обратила внимание на распространяемые в интернете сообщения о том, что это было сделано якобы при участии МИД Казахстана.