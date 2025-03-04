Устанавливать инвалидность планируют в заочном формате в Казахстане
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В Казахстане стартует пилотный проект по упрощению процесса установления инвалидности, который будет реализован Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Минздравом и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передаёт BaigeNews.kz. Новый механизм, который будет внедрен с 1 апреля 2025 года, существенно сократит сроки и упростит процедуру медико-социальной экспертизы.
Согласно новым правилам, для установления инвалидности достаточно будет направить медицинские документы только одному экстерриториальному эксперту, что заменит старую практику с участием трех экспертов. В результате, время на проведение экспертизы сократится с трех рабочих дней до одного.
Проект будет охватывать три заболевания: ампутацию или отсутствие конечности, синдром Дауна и мукополисахаридоз у детей.
Запуск проекта будет поэтапным, начнется с 1 апреля 2025 года и продлится год.
Проект размещен для обсуждения на портале “Открытые НПА” до 19 марта 2025 года.
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