Усть-Каменогорск накрыл едкий смог: горожане жалуются на кашель

Густой смог и полное безветрие накрыли сегодня Усть-Каменогорск, жители города сразу почувствовали головную боль, сильное першение в горле, начали кашлять. Экологи с проверкой выехали на одно из промышленных предприятий, расположенных в черте города, сообщает корреспондент ВaigeNews.kz.

Сообщения с жалобами на самочувствие горожане стали выкладывать в социальных сетях. Здесь же было размещено видео, на котором зафиксирован выброс густого дыма в районе городской промзоны.

В ответ на ситуацию специалисты Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области оперативно выехали на санитарно-защитную зону предприятия для проведения замеров качества атмосферного воздуха.

"По результатам замеров будет предоставлена дополнительная информация. В социальных сетях области распространилось видео, на котором зафиксирован выброс густого дыма, предположительно с территории УКМК ТОО "Казцинк". Данный видеосюжет вызвал значительный общественный резонанс. В ответ на это специалисты Департамента экологии оперативно выехали на санитарно-защитную зону (СЗЗ) предприятия для проведения инструментальных замеров качества атмосферного воздуха. По результатам проведённых замеров, будет сообщено дополнительно", - сообщили в департаменте экологии ВКО.

Впрочем, здесь сразу же добавили, что данные стационарных постов наблюдения Филиала РГП "Казгидромет" уже показывают превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе по диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота, сероводороду.

"В нашем микрорайоне постоянно выбросы, дышать становится сложно, голова просто раскалывается", - поделился местный житель Матвей Андреев.

Однако на УКМК ТОО "Казцинк" не подтвердили возникновение внештатной ситуации на производстве.

Отметим, что в промышленной зоне Усть-Каменогорска находятся сразу несколько предприятий. Помимо УКМК ТОО "Казцинк" здесь располагается и АО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (УКТЭЦ), работающая на угле и уже подключившая большую часть потребителей к отоплению. В АО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" оперативно прокомментировала ситуацию.

"Предприятие работает в стабильном режиме с соблюдением установленных норм эмиссий и выполняет все предусмотренные мероприятия в период НМУ", - ответили в пресс-службе АО "Усть-Каменогорская ТЭЦ".

Как сообщили в департаменте экологии ВКО, сейчас продолжаются совместные замеры на основных стационарных источниках выбросов УКМК ТОО "Казцинк" и лабораторией предприятия в рамках меморандума о взаимодействии при неблагоприятных метеорологических условиях.

Вместе с тем, сегодня в Усть-Каменогорске в связи неблагоприятными метеоусловиями второй степени с 20:00 1 октября до 20:00 2 октября предупредили о сохранении ситуации. Горожанам рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе, особенно вблизи промышленных зон и, по возможности, держать окна закрытыми.