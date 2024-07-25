Усть-Каменогорск готовят к отопительному сезону

Казахстанские зимы суровы и тщательная подготовка городской ифраструктуры к холодам всегда имеет большое значение. Как рассказали в акимате Усть-Каменогорска, к вопросу подходят комплексно. Речь идет и о ремонтах основных тепловых станций, и о замене тепловых сетей, и об обеспечении углем населения частного сектора, передает BaigeNews.kz.

Устькаменогорская ТЭЦ – главный теплоисточник областного центра. Она вырабатывает до 80 процентов всей используемой тепловой энергии. В этом году там запланированы ремонты девяти котлоагрегатов и восьми турбоагрегатов. На сегодняшний день эти работы выполнены более, чем на 50 процентов. Еще одна ТЭЦ – Согринская, ремонтирует 4 котлоагрегата и 2 турбогенератора. По трем объектам ремонт уже завершили. На большинстве остальных он находится на финальной стадии.

Говоря сегодня о подготовке к отопительному сезону, надо особо подчеркнуть значение новой республиканской программы "Тариф в обмен на инвестиции". Она дала коммунальному сектору возможность значительно расширить программы ремонтов. На той же Устькаменогорской ТЭЦ в этом году в оборудование вкладывают около 11 миллиардов тенге. В прошлом году эта сумма составляло примерно 6,5 миллиарда. Разница существенная, а это значит больше гарантий для успешного прохождения отопительного сезона, - отмечает аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Не менее актуальна программа "Тариф в обмен на инвестиции" оказалась и для городских Тепловых Сетей. В 2024 году ими предусмотрен капитальный и текущий ремонт сетей теплоснабжения общей протяженностью 12,9 километра. Важным моментом здесь является то, что такой объем работ позволяет постепенно снижать показатель износа сетей. По итогам планов этого года показатель упадет на 1,1 процента.

Отдельную работу в городе проводят по обеспечению топливом. Потребность ТЭЦ и котельных зарыта уже более, чем на половину. Реализация населению же началась около месяца назад. За это время на эти цели поставлено более 30 тысяч тонн твердого топлива – почти 60% потребности. В данный момент на двух устькаменогорских тупиках находится 4 800 тонн угля.

Одна из "фишек" устькаменогорска – ежегодная организация льгот на покупку угля для социально уязвимых слоев населения. Многодетные семьи, одинокие пенсионеры и другие категории могут приобрести уголь по социальной цене, которая ниже рыночной на 500 тенге за тонну и сейчас составляет 15 300 тенге. Городские власти призывают жителей запасаться топливом заблаговременно – в июле или августе. Это позволит позднее избежать очередей и не создавать ажиотаж. На доставке социального угля задействовано десять машин. Цена доставки – ниже рыночной в два раза.

Акимат ВКО,