Усть-Каменогорск – Абу-Даби: почему медведей из зоопарка отправили в заграничное путешествие

Четверо бурых медведей из Усть-Каменогорска недавно нашли новый дом в зоологическом центре Абу-Даби. Эта история - не просто о переезде животных. Это пример того, как провинциальный отдел фауны края смог выстроить международное сотрудничество и сделать шаг к новым стандартам гуманного обращения с животными, передаёт корреспондент Вaigenews.kz.

Девять медведей и одна большая проблема

Более десяти лет назад Усть-Каменогорский отдел фауны края (местный зоопарк) стал приютом для животных, которые попали в непростую ситуацию в природе: кого-то спасли от браконьеров, кого-то от голодной смерти после гибели родителей. Однако со временем содержание крупных хищников превратилось в серьёзный вызов для сотрудников зоопарка.

"Когда я начал работать руководителем музея-заповедника в 2019 году, в нашем зоопарке находились девять бурых медведей. Для их содержания не хватало места, а взрослевшие медвежата ещё больше усугубляли проблему", - говорит директор этнографического музея-заповедника Арсен Тен, на территории которого расположен зоопарк.

Дело в том, что площадь зоопарка на тот момент была всего один гектар, что делало размещение столь крупных животных практически невозможным. Одним предложений было даже усыпление животных, но сотрудники отказались.

"Мы искали варианты, чтобы дать животным шанс на достойную жизнь. Решение нашлось благодаря международному сотрудничеству. В течение двух лет медведи находились в международном общем списке как излишек, готовый к передаче", - объясняет Арсен Тен.

Почему именно Абу-Даби?

Вступление в Евразийско-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) в 2022 году позволило устькаменогорскому зоопарку участвовать в программе обмена животными. Спустя год подготовки и согласований четверо медведей отправились в Абу-Даби.

"Это был долгий процесс. Мы прошли все требуемые согласования с министерством экологии (СИТЕК), Институтом зоологии и другими инстанциями. Принимающая сторона взяла на себя все расходы, включая транспортировку и обустройство животных", - рассказывает директор.

Сейчас медведи проходят акклиматизацию, и сотрудники зоологического центра регулярно присылают видео, подтверждающие, что животные чувствуют себя комфортно.

Что касается тех, кто остался "дома", то для них создают новые условия для жизни.

Всего в зоопарке Усть-Каменогорска остались три бурых медведя, включая отца тех, кто отправился в Абу-Даби. Для него строится новый современный вольер по концепции "зоопарка без решёток".

"Мы создаём пространство, где медведь сможет свободно передвигаться, а посетители будут наблюдать за ним без ограждений. Это новый подход, который позволяет максимально приблизить условия содержания к естественным", - объясняет Арсен Тен.

Пара молодых разнополых медведей содержатся в относительно новом вольере, построенном в 2019 году.

Новая философия зоопарка

История с медведями стала отправной точкой для полной трансформации зоопарка. На протяжении уже трёх лет команда зоопарка стремится отказаться от решёток, заменяя их рвами, стеклянными перегородками и другими гуманными методами ограждений.

"Мы меняем концепцию, чтобы сделать зоопарк более комфортным для животных и безопасным для людей. Это долгий процесс, но он того стоит", - подчёркивает директор.

Одной из главных задач зоопарка стало внимание к местной фауне. Среди амбициозных планов - создание условий для снежного барса, символа Алтая. Европейские партнёры готовы передать снежного барса, если будут созданы качественные вольеры с климат-контролем. И не только барса, но и других животных по данной программе на безвозмездной основе.

"Мы хотим показать красоту и богатство нашей природы. Это сложная задача, но мы уверены, что справимся", - говорит Арсен Тен.

Пример тому – берёзовая роща, в которую выпустили оленей из зоопарка. И это стало важной частью в преобразованиях условиях содержания животных. Сейчас олени живут в берёзовой роще, находящейся в Левобережном парке, где и располагается зоопарк.

Настоящая трава и кустарники обеспечивают их питание и естественную среду обитания.

"Мы планируем разделить территорию на несколько зон, чтобы восстанавливать растительность. В будущем сетку заменят рвы, что сделает зону более естественной", - делится директор.

Олени стали настоящей достопримечательностью для детей, которые могут кормить и наблюдать за животными.

Жизнь вместо эвтаназии

Отказ от эвтаназии медведей стал важным моральным принципом для сотрудников зоопарка, говорят здесь.

"Нас убеждали, что реабилитационных центров нет, выпускать на волю нельзя, поэтому усыпить - единственный выход. Но мы нашли решение и доказали, что каждая жизнь важна", - подчёркивает Арсен Тен.

Несмотря на успех в "деле с медведями", впереди ещё много работы. Новые вольеры, дополнительные территории и международное сотрудничество — это задачи, которые предстоит решить.

"Мы понимаем, что преобразования займут годы. Но шаг за шагом мы движемся к тому, чтобы наш одел фауны края стал эталоном гуманного обращения с животными", - подытоживает директор зоопарка.

Здесь уверены, что всегда можно найти решение, принципом которого стает "Не навреди" ни природе, ни человеку, ни животным.