Успевает все совмещать: мама Александры Ле рассказала о пути дочери к Олимпиаде

Первые медали Олимпийских игр 2024 года были вручены спортсменам из Казахстана — Александре Ле и Исламу Сатпаеву. Они завоевали бронзовые награды в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в соревнованиях среди смешанных команд. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с Татьяной Копейко, мамой бронзовой призерки ОИ в Париже Александры Ле и узнал какой путь прошла девушка к играм в Париже и чем она занимается помимо спорта.

Первые Игры в Париже

Александра Ле родом из Алматы. Ей всего 20 лет, но уже в этом юном возрасте она успела добиться значительных успехов в пулевой стрельбе, став мастером спорта международного класса.

В её достижениях значатся победа на чемпионате Азии в 2024 году, бронза на Азиатских играх 2023 года и триумф на Кубке мира в 2023 году.

Для того, чтобы получить лицензию на Игры, Александра выступила на чемпионате Азии, проходившем в Джакарте, где ей удалось достичь седьмого места.

В одном из интервью Александра поделилась своей мечтой об Олимпиаде, которая появилась у неё с самого начала занятия спортом. Для нее и Ислама Игры в Париже – первые в карьере.

Профессиональное занятие спортом она совмещает с учебой в университете. Александра является студенткой Satbayev University. До этого она успешно завершила обучение в Спортивном республиканском колледже в Алматы.

Мама Александры Ле, Татьяна Копейко, с гордостью делится историей о том, как ее дочь начала свою карьеру в пулевой стрельбе. Александра увлеклась этим спортом в возрасте 11 лет, но до этого она занималась гимнастикой и джиу-джитсу. Эти виды спорта, несомненно, помогли ей развить координацию и дисциплину, что впоследствии сказалось на ее успехах в пулевой стрельбе.

Для того чтобы попасть на Олимпийские игры, Александра усердно тренировалась и принимала участие в международных турнирах. Последний выезд состоялся в Минске, где она заняла первое место. Татьяна подчеркивает, что у дочери очень напряженный график: она стремится совмещать занятия в университете с высокими результатами в спорте.

"Александра успевает все совмещать. Она умеет уделять время и спорту, и учебе. Это, конечно, непросто, но у нее отлично получается. Каждый день у Саши проходят тренировки", — говорит мама Александры.

Татьяна добавляет, что для достижения результатов Александра очень много трудилась.

"Она просто обожает спорт. Даже дома она не сидит без дела; ей всегда нужно чем-то заниматься, тренироваться, поддерживать физическую форму. Пулевая винтовка достаточно тяжелая, и это создает нагрузку на позвоночник. По этой причине Александра всегда старается держать себя в тонусе. Ее график всегда заранее распланирован", — продолжает она.

Ислам Сатпаев родился 21 сентября 1998 года в Алматы. Его спортивный путь начался довольно рано. В седьмом классе, после школьных занятий, ему предложили попробовать свои силы в стрельбе в тире. Это предложение стало судьбоносным, так как Ислам быстро увлекся этим видом спорта и начал серьезно тренироваться.

На протяжении следующих лет он усердно работал над своим мастерством, и его упорство принесло свои плоды. В 2023 году Ислам достиг значительных успехов, став серебряным призером на Кубке мира, который проходил в Джакарте. Это было важным событием в его карьере, подтверждающим высокий уровень его спортивной подготовки.

Не менее значимым достижением для Ислама стало завоевание бронзовой награды на Азиатских играх в Ханчжоу, где ему удалось продемонстрировать умения и выдержку в условиях жесткой конкуренции. Эти успехи не только подняли его на пьедестал почета, но и открыли перед ним новые горизонты для будущих соревнований, в том числе, конечно и для Игр в Париже.

Мама Александры Ле также поделилась своими эмоциями, когда наблюдала за выступлением дочери и ее напарника Ислама.