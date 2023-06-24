Успеть до зимы: аким Павлодарской области побывал на Экибастузской ТЭЦ

Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области

Ход ремонтной кампании на Экибастузской ТЭЦ проинспектировал аким Павлодарской области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ремонтные работы завершены на двух котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ: на одном из них делали капитальный ремонт, на другом — текущий. Ещё на трёх полностью завершен демонтаж старого оборудования. Продолжаются работы ещё двух котлах, где ведётся демонтаж изоляции и дефектовка.

"Наряду с обновлением оборудования, ремонтируются и строения станции. Для восстановления теплового контура здания главного корпуса ЭТЭЦ выполнено техническое обследование строения, составлена карта стеновых и потолочных плит, подлежащих демонтажу и замене. В работах задействованы промышленные альпинисты, специализированное оборудование и техника. Завершить работы планируется до конца лета", — сообщили в пресс-службе.

По данным акимата, в срок идут работы по реконструкции тепловых магистралей. Здесь на сегодня уже уложены более 2400 метров труб.

Асаин Байханов отметил, что нельзя снижать темп и качество проводимых работ, так как от слаженной работы по всем направлениям зависит успех прохождения отопительных сезонов последующих лет.

Напомним, Экибастуз попал в новостные ленты в ноябре прошлого года, года в тридцатиградусный мороз город остался без тепла. 28 ноября прошлого года в городе объявили режим ЧС, который сняли 8 декабря. Позже в Минэнерго отметили, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки. В ведомстве комментировали, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести капитальный ремонт. После выхода города из режима ЧС за отопительный сезон на ТЭЦ и тепловых сетях происходило ещё несколько серьёзных аварий, в резульате чего школьники уходили на дистанционку.

Недавно на экибастузской ТЭЦ вновь произошло ЧП: во время ремонтных работ потолочная плита упала на работающий котёл. Жертв и пострадавших нет. Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты были прекращены.

Планируется, что на ремонт Экибастузской ТЭЦ будет потрачено 15 миллиардов тенге.

Ранее в прокуратуре Павлодарской области сообщили о результатах расследования аварии на объектах ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Досудебное расследование уголовного дела завершено и направлено суд.

Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области