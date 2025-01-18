Впервые в Кызылординской многопрофильное областной больнице была успешно проведена операция по пересадке печени 40-летнему мужчине от родственного донора, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, пациент девять лет страдал от цирроза печени, и его состояние значительно ухудшилось. Операция, продолжавшаяся десять часов, стала важным шагом в развитии трансплантологии в регионе.

"Хирургическое вмешательство было проведено командой трансплантологов под руководством Председателя Правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, доктора медицинских наук, профессора, врача высшей категории Болатбека Бимендиевича Баймаханова. В операции также принимали участие высококвалифицированные специалисты областной больницы, которые в процессе обменялись ценным опытом", — рассказали в Минздраве.

По словам медиков, операция прошла успешно: и пациент, и донор чувствуют себя хорошо. В настоящее время оба находятся в стабильном состоянии.

Всего в Кызылординской области проживают 16 жителей с донорской печенью. Все пациенты, прошедшие процедуру, находятся под тщательным медицинским наблюдением.