Разработка казахстанских IT-специалистов - мобильное приложение для сотрудников полиции Sergek Qorgau привлекла внимание международных исследовательских организаций и профильных изданий, передаёт BaigeNews.kz.

В отчете International Data Corporation (IDC), международной аналитической компании в сфере IT-технологий, посвященном глобальным тенденциям в области умного транспорта, Qorgau был отмечен как один из передовых примеров цифровой трансформации правоохранительных органов и повышения безопасности на дорогах.

Международные эксперты отметили инновационный подход Казахстана к использованию технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. В материалах от Computerworld и Network World рассмотрены ключевые механизмы взаимодействия интеллектуальной системы Sergek и мобильного приложения Qorgau.

По словам СЕО Sergek Group Евгения Ким приложение устанавливается на планшеты патрульных полицейских и интегрировано с аппаратно-программными комплексами на дорогах городов.

“Интеллектуальная система Sergek анализирует дорожную обстановку в режиме реального времени и передает информацию на планшеты сотрудникам полиции в мобильное приложение "Qorgau". Благодаря приложению можно определять нарушителей, автомобили с подложными номерами или лиц лишенных водительских удостоверений, машины в розыске, потенциально опасных водителей. Использование этих решений позволяет полиции оперативно реагировать на различные ситуации в городе и ускоряет раскрываемость преступлений”, - рассказал Евгений Ким.

Международные аналитические агентства отмечают, что Казахстан стал одной из первых стран, внедривших комплексный подход к автоматизации дорожной полиции на государственном уровне.

По словам старшего инспектора по особым поручениям КАП МВД РК Талгата Кишкенова, внедрение в работу полиции приложения Sergek Qorgau освободило сотрудников от необходимости “ручного” мониторинга нарушителей и беспричинных остановок транспортных средств. Ведь теперь нарушителей, должников, а также автомашины, находящиеся в ориентировке, легко вычислить.