Уснувший водитель легковушки влетел под грузовик в Жетысуской области

Фото: МВД РК

Легковая машина влетела под грузовик в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 7 июня утром на 466-м километре автодороги Алматы-Оскемен. Предположительно, 42-летний водитель Volkswagen Passat из-за переутомления заснул за рулём и въехал в грузовик МАN, припаркованный у обочины противоположной стороны дороги.

В больницу доставили пять человек, двое из которых получили серьёзные травмы и госпитализированы. Троих пассажиров после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.



Обе автомашины помещены на спецстоянку. По факту начато досудебное расследование.