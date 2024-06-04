Уснувшим на работе сотрудникам изолятора вынесли приговор в Актобе

Судом № 2 г.Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении "С", "И" и "Н", обвиняемых в халатности, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе (статья 371 часть 1 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

11 ноября 2023 года на круглосуточное дежурство в изоляторе временного содержания управления полиции города Актобе назначены дежурный "С", охранник поста "Н", выводчик "И".

“12.11.2023 года с 01:34 до 05:58 часов "С", "Н" и "И" уснули на месте несения службы. Заметив, что дежурные спят, находящиеся под стражей "Е" и "К" в 03:36 часов неустановленным следствием предметом открыли дверь камеры и вышли из изолятора без каких-либо помех. Далее, оборвав провода магнитного замка входной двери, вышли на улицу”, - говорится в сообщении.

Так, "С", "Н", и "И" совершили уголовное правонарушение, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства вследствие халатности, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, недобросовестного отношения или небрежного отношения к своей деятельности.