Уснувшая за рулём автоледи столкнулась с патрульной машиной в Костанайской области

Фото: polisia.kz

В Костанайской области к административной ответственности привлекли 54-летнюю автоледи, столкнувшуюся с припаркованным служебным автомобилем патрульной полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. ДТП произошло 30 января в 13:30 на стационарном посту "Рубеж" в Карабалыкском районе.

Женщина возвращалась с семейного мероприятия из Челябинска на своём автомобиле с 14-летней дочерью и свекровью. Не доезжая до поста "Рубеж", она уснула за рулём и совершила ДТП. Как сообщили в полиции, в аварии никто не пострадал.

"В патрульной автомашине в это время сотрудников полиции не было. Семье стражи порядка оказали первую помощь", — говорится в сообщении.

За совершение дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Решение по делу примет суд. Вопросы возмещения ущерба будут решаться через страховые выплаты или в судебном порядке.