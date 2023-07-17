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Услуги вывоза мусора будут доступны всем казахстанцам только к 2040 году
Существенно увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируют в Казахстане. Вопросы улучшения экологической обстановки в регионах и развития возобновляемых источников энергии рассмотрели на заседании Совета по переходу к "зелёной экономике" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, НПП "Атамекен", крупных отраслевых центров и ассоциаций, а также представители ООН.
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что в рамках реализации одноимённой концепции за 10 лет удалось сократить энергоёмкость экономики на 36,7 процента от уровня 2008 года, довести долю ВИЭ до 4,5 процента.
Площадь лесов была доведена до пяти процентов, а доля особо охраняемых природных территорий – более чем до 10 процентов от территории республики.
После принятия Стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года планируется довести показатель переработки и утилизации коммунальных отходов до 40 процентов к 2030 году и до 60 процентов к 2050 году. Охват населения услугами сбора и вывоза отходов должен достичь 100 процентов к 2040 году за счёт организации централизованной системы в сельских населённых пунктах.
Долю переработки и утилизации промышленных отходов планируется довести до 60 процентов к 2050 году путём стимулирования внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях. Наряду с этим будет проводиться работа по рекультивации и строительству новых полигонов ТБО.
В рамках обновлённой концепции будут приняты меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, за счёт модернизации ТЭЦ и перехода на газовое топливо, защите охраняемых природных участков, редких видов растений и животных, а также расширению площади лесов.
Реализация благоприятных для экологии мер запланирована также в сферах сельского хозяйства, энергетики и управления водными ресурсами.
Премьер-министр подчеркнул, что "зелёная экономика" является одним из важных инструментов устойчивого развития страны в целом. В этой связи достижение целей и индикаторов, поставленных в концепции, потребует значительного изменения траектории развития экономики Казахстана.
"В результате этого улучшатся условия жизни населения, состояние атмосферного воздуха, управление отходами, использование водных и земельных ресурсов", — сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и в срок до 1 декабря внести проект в аппарат правительства.
На заседании также обсуждены планы и принимаемые меры по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии. Отмечено, что на сегодня в республике работают 132 объекта ВИЭ суммарной мощностью 2525 МВт. Запуск новых объектов идёт с опережением плановых показателей. К 2027 году планируется ввести ещё 6720 МВт возобновляемой генерации.
Глава правительства обозначил важность синхронизации секторов традиционной и возобновляемой энергетики, а также стимулирования развития малых установок ВИЭ на уровне домохозяйств, малого, среднего бизнеса и фермерских хозяйств.
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