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  • Услуги такси в Казахстане за год подорожали почти на 40 процентов
pixabay.com Сегодня, 12:42
295
Фото: pixabay.com

Услуги такси в Казахстане за год подорожали почти на 40 процентов

Услуги такси в Казахстане подорожали почти на 40 процентов. Наибольший рост цен аналитики фиксируют в Жетысуской области - на 37,7 процента за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматинская и Абайская области, где поездка в такси подорожала на 28,1 процента и 21,2 процента соответственно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Акмолинской области: на 0,5 процента. Ещё в четырёх областях — Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Туркестанской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

С начала года, по данным агентства, услугами такси воспользовались 1,4 миллиарда пассажиров — на 6,1 процента больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 8,7 процента за год, до 20,7 миллиарда пассажиро-километров.

Аналитики также сравнили стоимость поездки в такси в других странах. Так, согласно данным Numbeo, самая низкая цена на такси оказалась в Пакистане (0,18 доллара США), а самая высокая в Швейцарии (3,93 доллара США). Казахстан оказался на 12-м месте по дешевизне услуг такси из 105 стран.

Среди стран СНГ самые дорогие услуги такси в Азербайджане, России и Казахстане. Самые дешёвые в Беларуси, Узбекистане, Молдове и Армении.

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#статистика #цены #такси #СНГ
Сегодня, 12:42
295
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