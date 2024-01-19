Услуги такси в Казахстане назвали самыми дорогими среди стран СНГ

В 2023 году доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, выросли на 17% за год - до 5,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что услугами такси за январь–декабрь 2023 года воспользовались 47,4 миллиона человек — на 2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот сократился на 44% за год - до 1,4 миллиарда пассажиро-километров.

Отмечается также, что а декабре 2023 года проезд в такси подорожал на 9,1% по сравнению с декабрём предыдущего года.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы - на 30,3% за год. Второе и третье место в антирейтинге заняли Актюбинская и Абайская области: на 22,1% и на 17% соответственно.

Наименьшее годовое удорожание услуг такси было зафиксировано в Мангистауской области - на 1,2%. Ещё в трёх областях — Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

По данным Numbeo, самые высокие цены на услуги такси в расчёте на один километр по стандартному тарифу были зафиксированы 15 января 2024 года в Швейцарии (4,63 доллара), Люксембурге (3,29 доллара) и Кувейте (3,25 доллара). В Казахстане стоимость услуг такси составляла 0,61 доллара — это самый высокий показатель среди стран СНГ.