Услуги с недвижимостью остаются недоступными для казахстанцев во вторник

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Все виды государственных услуг по недвижимому имуществу и земельному кадастру будут недоступны казахстанцам до обеда вторника. Об этом сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"Это связано с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости". На данный момент приостановлен приём документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства министерства юстиции", - говорится в сообщении.

В корпорации также отметили, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней могут некорректно работать Единый государственный кадастр недвижимости и сервисы.

Отметим, что услуги по недвижимости недоступны казахстанцам с понедельника, 19 июня.