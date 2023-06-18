Услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев в понедельник

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19 июня в Казахстане ожидается временная недоступность всех видов услуг по линии недвижимости и земельного кадастра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Как пояснили в пресс-службе, причиной стало объединение государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости.

"Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК", — говорится в сообщении.

Также в связи с пуско-наладочными работами несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.

В "Правительстве для граждан" приносят извинения за временные неудобства.