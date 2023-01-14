Фото: astanatv.kz

Почти на 20 процентов подорожали услуги салонов красоты за год. Особенно поднимается цена в канун праздников. Только вот после снижать её бьюти-мастера не торопятся. Да и зачем? Казахстанцы и без того готовы платить за красоту. Недаром говорят, что она требует жертв. В данном случае финансовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Перед новым годом услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали сразу на 17%. К примеру, за стрижку казахстанцы могли отдать 4000 тысяч тенге, а то и выше. А женская стрижка обходилась от пяти до десяти тысяч тенге.

В сфере красоты Айдана уже седьмой год. И ежегодно количество посетителей салонов растет, делится своими наблюдениями визажист. Причём, востребованность услуг бьюти-сферы не зависит от корпоративов и праздников. Казахстанцев не останавливают даже цены.

"Декабрь у нас - рабочий месяц. Всегда он был таким прибыльным. Несмотря на цены, на высокие цены, все казахстанцы идут, хотят быть красивыми. И поток увеличивается намного в декабре. Январь-февраль - у нас мертвый сезон. Но, несмотря на это мы не понижаем цены. Потому что это - не выгодно. Продукты, косметика то, что мы покупали, она не окупается", - рассказывает визажист Айдана Шаукетова.

В канун новогодних праздников мужская стрижка, по данным аналитиков Energyprom, подорожала на 20 %. Женская - чуть меньше. Однако, салюты отгремели, а снижать цены мастера не планируют. В разрезе регионов антилидер по дороговИзне - Туркестанская и Западно-Казахстанские области. Также заметное удорожание отмечено в Павлодарской, Карагандинской и Атырауской областях. Вот и приходится казахстанцам "бегать" по салонам в поисках выгодной цены.

Бьюти-сфера не регулируется, а живёт по закону свободного рынка, говорит экономист Андрей Чеботарев. Там нет каких-либо ограничений. Цены определяются балансом спроса и предложения.

"На новый год не открываются новые салоны, не расширяется ничего и нет никаких временных предложении. Предложение остается на том же уровне, спрос растет, в итоге баланс цены и спроса находится выше, цена растет", - поясняет экономист Андрей Чеботарев.

Урегулировать ситуацию невозможно, говорит экономист. Такие вмешательства приведут к черному рынку. А это нанесёт урон экономике.