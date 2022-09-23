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Услуги нескольких служб такси стали недоступны в Астане Вчера, 19:39
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Услуги нескольких служб такси стали недоступны в Астане

Астанчане жалуются на проблемы с вызовом такси в городе. Одновременно перестали работать мобильные приложения Яндекс.Такси и Uber, передаёт BaigeNews.kz.

С жалобами в редакцию обратились читатели.

В Яндекс.Такси подтвердили, что произошёл технический сбой. Над устранением проблемы уже работают специалисты.

Через некоторое время в сервисе заявили, что заказ такси начал работать в прежнем режиме.

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом машины. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось", - говорится в сообщении.

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#такси #Астана
Журналист
Вчера, 19:39
424
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