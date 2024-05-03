Услуги коллекторов сократились за год в Казахстане

На рассмотрении находится законопроект, ограничивающий работу коллекторов на ближайшие два года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

Объём услуг агентств по сбору платежей и кредитных бюро за январь–декабрь 2023 года достиг 29,5 млрд тг — сразу на 66,6% больше, чем аналогичный период 2022-го. К слову, годом ранее наблюдался рост на 22,9%. Объём услуг в сегменте увеличивается уже четвёртый год подряд.

При этом стоит учесть, что столь агрессивный рост объёма услуг агентств по сбору платежей и кредитных бюро может закончиться. На рассмотрении в Сенате Парламента РК находится законопроект, предусматривающий ограничение на продажу кредитов физлиц коллекторским агентствам до истечения 24 месяцев с момента возникновения просрочки и при проведении урегулирования задолженности, при согласии сторон на погашение долга с полной отменой штрафов, пени и комиссий. Также предлагается ввести мораторий до 1 мая 2026 года на уступку займов коллекторам.

Услуги агентств по сбору платежей и кредитных бюро, оказанные за счёт средств населения, за январь–декабрь 2023 года составили почти 3 млрд тг — на 11,3% больше, чем за январь–декабрь 2022-го.

При этом годом ранее объём услуг в сегменте показал спад на 19,5%. Удельный вес услуг, оказанных за счёт средств населения, от всего объёма услуг в секторе сократился с 15,1% до 10,1%.

Объём услуг агентств по сбору платежей и кредитных бюро, оказанных в сельской местности, за год увеличился лишь на 1,9%, составив всего 195,7 млн тг. Годом ранее наблюдался рост сразу на 14,2%.

Доля услуг агентств по сбору платежей и кредитных бюро на селе от всего объёма услуг по РК за год сократилась с и без того небольших 1,1% до мизерных 0,7%.