Услуги кинотеатров в Казахстане подорожали на 10%

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83% услуг по кинопроизводству в РК приходится на две столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ranking.kz.

За январь–июнь текущего года объём услуг по производству кино- и видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей составил 23,4 млрд тг — на 10,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный рост физического объёма — всего на 1,6%).

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года объём услуг в секторе составлял 21,2 млрд тг, увеличившись на 19,6% за год.

В региональном разрезе 64,5% от всего объёма оказанных услуг пришлось на Алматы: 15,1 млрд тг — на 4,1% больше в деньгах, чем годом ранее. Ещё 18,6% оказали в столице: 4,4 млрд тг, минус 10,2% за год. Тройку лидеров замыкает Шымкент: 1,2 млрд тг, годовой рост на 88,3%.

Наименьший объём услуг в секторе наблюдался в Улытауской, Акмолинской и Кызылординской областях: 2,5 млн, 11,6 млн и 20,1 млн тг соответственно.

4,5% услуг в секторе пришлось непосредственно на услуги по показу кинофильмов: 10,4 млрд тг — в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Ещё 35,8% составили услуги по производству фильмов и программ: 8,4 млрд тг, минус 29,9% за год. Далее идёт распространение фильмов и телепрограмм: 4,2 млрд тг, минус 26,7%.

Тем временем объём услуг по завершению создания фильмов и программ составил 346,8 млн тг, а объём услуг в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений — 101 млн тг.

Услуги кинотеатров по итогам октября текущего года подорожали на 10,1% за год.

Сильнее всего годовой рост цен ощутили жители Акмолинской области: сразу на 50%. На второй и третьей строчке антилидерства расположились Актюбинская (плюс 20,3%) и Туркестанская (плюс 18,2%) области.

Тем временем в Мангистауской области цены остались на прежнем уровне, в Шымкенте — снизились на 2,8%.