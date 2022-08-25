Услуги "Казпочты" будут недоступны в праздничные дни в Казахстане

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Услуги "Казпочты" будут недоступны в Казахстане в период празднования Дня Конституции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с плановыми техническими работами в период с 00:00 28 августа по 08:00 31 августа по времени Нур-Султана будут недоступны все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО "Казпочта", "Касса24", на сайтах post.kz, postbank.kz", - говорится в сообщении.



Клиентов просят заранее планировать получение услуг АО "Казпочта", в том числе посещение отделений, проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы, получение/отправку писем, документов и посылок.