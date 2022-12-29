Услуги детских центров развития заметно подорожали в Казахстане

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Услуги детских центров развития подорожали на 11% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Объём услуг в сфере дошкольного образования вырос на треть.

Как отмечено в отчёте energyprom.kz, в третьем квартале текущего года объём услуг, оказанных всеми образовательными учреждениями РК в сфере дошкольного воспитания и обучения, достиг 158,7 миллиарда тенге - сразу на 32,5% больше, чем годом ранее.

К слову, в региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на Туркестанскую область: 21 миллиарда тенге, с годовым ростом на 41,9%. На второй строчке расположился Алматы: 17,2 миллиарда тенге, плюс 44,9% за год. Замкнула тройку лидеров Жамбылская область: 13,4 миллиарда тенге, плюс 31,5% за год.

Отметим, в текущем году наибольший годовой рост объёма услуг был отмечен в столице (на 69,5%, до 12,9 миллиарда тенгег), наименьший — в Карагандинской области (на 4,3%, до 7,5 миллиарда тенге).

"Основную часть услуг дошкольных организаций оказывают государственные предприятия: в третьем квартале 2022 года показатель составил 90,9 миллиарда тенге — на 29,7% больше, чем годом ранее. На частные предприятия пришлось 67,2 миллиарда тенге (плюс 36,3% за год), на иностранные предприятия — 508,5 миллиона тенге (плюс 54,7%). В разрезе размерности предприятий 148,3 миллиарда тенге пришлось на малый бизнес, 9,3 миллиарда тенге — на средний, 1,1 миллиарда тенге — на крупный", - говорится в отчете.

По итогам ноября текущего года стоимость услуг детских центров развития выросла в годовой динамике на 11,3%.

Так, сильнее всего рост цен ощутили родители Жамбылской области: плюс 39,3% за год. В тройку антилидеров также попали Северо-Казахстанская (плюс 36,4%) и Туркестанская (плюс 35,1%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: плюс 1,1%.