Спасатели МЧС Казахстана провели пожарно-тактическое учение на железнодорожном вокзале Алматы-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Отрабатывались действия по тушению условного пожара в здании вокзала, а также взаимодействие с администрацией железнодорожного комплекса.