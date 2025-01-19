  • 19 Января, 16:32
  • BAIGENEWS

Условный пожар потушили на вокзале в Алматы

Особое внимание уделялось спасению людей с ограниченными возможностями.

Сегодня, 16:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана провели пожарно-тактическое учение на железнодорожном вокзале Алматы-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

учение на вокзале Алматы 2

учения МЧС РК

Отрабатывались действия по тушению условного пожара в здании вокзала, а также взаимодействие с администрацией железнодорожного комплекса.

спасатель МЧС

"Особое внимание уделялось спасению людей с ограниченными возможностями, что является важной частью подготовки для обеспечения безопасности на объектах с большой посещаемостью. Все поставленные задачи были успешно выполнены, и полученный опыт будет использован в дальнейшей работе для повышения эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях", — говорится в сообщении.

спасатели в Алматы

учение в Алматы

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