Условный пожар потушили на вокзале в Алматы
Особое внимание уделялось спасению людей с ограниченными возможностями.
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
43Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана провели пожарно-тактическое учение на железнодорожном вокзале Алматы-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Отрабатывались действия по тушению условного пожара в здании вокзала, а также взаимодействие с администрацией железнодорожного комплекса.
"Особое внимание уделялось спасению людей с ограниченными возможностями, что является важной частью подготовки для обеспечения безопасности на объектах с большой посещаемостью. Все поставленные задачи были успешно выполнены, и полученный опыт будет использован в дальнейшей работе для повышения эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях", — говорится в сообщении.
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