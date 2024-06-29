Условия, приближенные к боевым: в КНБ показали кадры учений в трёх регионах страны

Учения "Найза-Антитеррор-2024" завершились в трёх регионах Казахстана: Кызылординской, Карагандинской областях и области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Мероприятие проводилось с 31 мая в Кызылординской, Карагандинской областях и области Абай. Участие в нем приняли Комитет национальной безопасности, министерства внутренних дел, обороны, чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы.

"В рамках учений закреплены умения и навыки противодействия террористическим угрозам, отработаны механизмы реагирования на кризисные ситуации чрезвычайного характера и действия в период чрезвычайного положения, осуществлена проверка систем оповещения и информационного взаимодействия заинтересованных госорганов. В условиях, приближенных к боевым, проведены тренинги силовых структур по предотвращению диверсионно-террористических актов, а также минимизации и ликвидации их последствий. Наряду с этим, подразделения специального назначения отработали навыки обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, выявления и нейтрализации условных террористов, освобождения заложников и оказания помощи пострадавшим", — говорится в сообщении.

В итоге участники выработали дополнительные меры для укрепления антитеррористического потенциала страны.

Фото: пресс-служба КНБ РК