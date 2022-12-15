Условия предоставления интернет-площадей на сайте ИА "BaigeNews.kz" кандидатам в депутаты Сената

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Информационное сообщение касательно выборов кандидатов в депутаты Сената Парламента РК.

Общие условия предоставления акционерным обществом "Qazcontent" интернет-площадей на cайте https://baigenews.kz/ кандидатам, участвующим в выборах в депутаты Сената Парламента РК 14 января 2023 года.

Акционерное общество "Qazcontent" (далее - Общество) – собственник сайта https://baigenews.kz/ (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан" информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента РК (далее – Кандидат) о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия в выборах в депутаты Сената Парламента РК 14 января 2023 года.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов в депутаты Сената Парламента РК и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 24 декабря 2022 года до 00.00 часов 13 января 2023 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления на имя руководителя собственника Сайта и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления. К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата; документ, подтверждающий полномочия представителя Кандидата; копия удостоверения личности лица, подающего заявление; документ, подтверждающий полномочия лица, для заключения договора.

Количество, хронометраж, предполагаемая дата и время размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно.

Размещенные материалы будут доступны в Desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты размещения, в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Агитационные материалы должны содержать информацию об источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Сената Республики Казахстан.

Кандидаты по требованию собственника Сайта предоставляют документы, подтверждающие информацию, указанную в агитационных материалах.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:

№ Наименование услуги Описание Ед. изм. Стоимость с учетом НДС, тенге Информационные услуги 1 Размещение информационных сообщений, пресс-релизов на русском языке Объемом до 2500 знаков с пробелами, до 4 фото Услуга 60 000 2 Размещение агитационной статьи на русском языке Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4 фото. За каждый дополнительный знак 25 тенге Услуга 300 000 3 Подготовка агитационной статьи/ пресс-релиза

на русском языке Объемом до 5000 знаков с пробелами. От 5000 знаков с пробелами, за каждый дополнительный знак 25 тенге Услуга 100 000 Объемом до 2500 знаков с пробелами 60 000 4 Размещение видео - ролика в теле пресс-релиза/ агитационной статьи Длительность не более 10 минут Услуга 36 000 5 Размещение видео - ролика в разделе "Видео" Длительность не более 10 минут Услуга 120 000 6 Закрепление статьи на первой позиции в ленте новостей выделенным красным шрифтом Агитационной статьи/информационные сообщения, пресс-релизы/интервью 2 часа 10% от стоимости 7 Фоторепортаж Подготовка и размещение материала до 4000 знаков, 10-20 фото (не более 800*400 пикселей), размещение в разделе Фоторепортаж Услуга 280 000 8 Интервью Подготовка и размещение интервью на главной странице (до 6 000 знаков; до 12 фото/до 40 минут видео; написание и размещение материала; фотосъемка/видеосъемка; продвижение в социальных сетях) Услуга 400 000 Размещение готового интервью на главной странице 350 000 9 Размещение поста на каждую Социальную сеть

(Facebook, Instagram) Пост 200-1500 знаков с пробелами, без закрепления. Требования к посту: 1. Заголовок – не более 65 символов;

2. Текст – не более 1500 символов;

3.Ссылка;

4. Дополнительные параметры: отметка аккаунта (указать аккаунт);

5. Картинка не менее 500 х 261 пикселей (горизонтальная). услуга 15 000 Пост 200 - 1500 знаков с пробелами, с изображением, с закреплением на сутки 20 000 10 Размещение поста в Telegram Пост 200 - 2500 знаков с пробелами. Количество – 4096 символов. Описание к медиафайлам — до 1024 символов. Количество фотографий — до 5 штук. Максимальная длина видеосообщения — 1 минута. услуга 25 000

Размещение баннеров

№ Блок Наименование услуги Описание Ед.изм. Стоимость с учетом НДС, тенге 1 Б1 Главная лента, верхний (desktop) 1100*100+1210*510 пикселей сутки 24 000 2 Б3 Главная лента, нижний сквозной (desktop + mobile) 1000*90 +1210*510 пикселей сутки 28 000

Спецпроект № Наименование услуги Описание Ед. изм. Стоимость с учетом НДС, тенге 1 Участие в качестве интервьюируемого гостя в программе "20:22" Интервью в студии с приглашенным гостем на актуальную тему. Формат - онлайн-трансляция на YouTube-канале Baigenews.kz. Хронометраж - 40-60 минут. услуга 300 000

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 21 декабря 2022 года по 11 января 2023 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан город Астана, район Есиль, пр. Қабанбай батыр, зд. 17, н.п. 17. Тел.: 95-45-50.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.