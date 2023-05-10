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elements.envato.com Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02
329
Фото: elements.envato.com

Условия для проживания католических священнослужителей упростили в стране

Членам католической церкви разрешат постоянно проживать в Казахстане без подтверждения платёжеспособности, передаёт BaigeNews.kz. Такую возможность предоставят священнослужителям из-за рубежа, прибывшим на длительный срок для служения в каком-либо из субъектов католической церкви.

Эти вопросы регулирует дополнительное соглашение к соглашению между нашей страной и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года. Представил документ министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

К слову, документ предусматривает замену требований по подтверждению платёжеспособности и места проживания на письменное обязательство компетентного органа Католической церкви. Депутаты ратифицировали его сегодня на пленарном заседании Мажилиса.

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Сегодня, 11:02
329
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