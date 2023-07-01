Условия для необоснованного повышения цен на авиабилеты устранят в Казахстане

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Меры по развитию конкуренции в сферах транспорта, связи и топливно-энергетическом комплексе рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Марат Омаров сообщил о состоянии конкуренции на ключевых товарных рынках в базовых отраслях экономики, совместной работе с правительством и о необходимости разработки проектов указов по развитию конкуренции.

Отмечено, что в рамках развития гражданской авиации будут проработаны вопросы предоставления всем перевозчикам полноценного доступа к режиму "Открытое небо" и развития конкуренции на рынке поставки авиатоплива. Вместе с тем будет регламентирована система динамического ценообразования и исключено понятие "топливный сбор" из НПА. Это позволит устранить условия для необоснованного повышения цен на билеты.

В части рынка связи планируется завершить демонополизацию группы компаний АО "Казахтелеком", а также ограничить участие в аукционах на предоставление частот в сети 5G компаний, уже владеющих ими.

В рамках развития конкуренции на угольном рынке планируется увеличить прямые поставки коммунально-бытового угля региональным операторам, повысить к 2024 году норматив биржевых торгов по нему, а также расширить допуск альтернативных недропользователей на рынок в целом.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по недопущению необоснованного роста цен на энергетический уголь.

Кроме того, на заседании обсуждены меры по автоматизации всех процессов в сфере оптовой реализации нефтепродуктов (онлайн-учёт заявок со стороны АЗС и так далее), обеспечению прозрачности закупок Единого закупщика электроэнергии, развитию частных железнодорожных перевозок под эгидой национального оператора КТЖ, а также автоматизации процессов планирования и управления перевозочным процессом.