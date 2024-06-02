Ускорить строительство домов для пострадавших от паводков поручил Канат Шарлапаев

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев во время своей рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область побывал в местах строительства жилья для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В районах Каратобе, Сырымский и Теректы завершение строительства планируется в сентябре 2024 года.

По текущим данным, в районе Каратобе пострадало 97 домов, из которых 90 домов непригодны для проживания, по 7 домам требуется ремонт. На этапе строительства 90 домов, 72 – на новой площадке, 18 – на прежних участках.

В Сырымском районе пострадало 257 домов: 114 – непригодны для проживания, 149 – требуется ремонт. В процессе строительства – 114 домов, из них 51 – на новой площадке, 63 – на прежних участках.

В районе Теректы пострадало 45 домов, 23 – непригодны, 21 – необходим ремонт, 1 – приобретен. На этапе строительства 18 домов на новых площадках.

Канат Шарлапаев в ходе осмотра объектов поручил обеспечить полную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.